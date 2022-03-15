Закон и Порядок

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Банки и криптобиржи, помогающие российским олигархам, подвергнутся санкциям США

Банки и криптобиржи, помогающие российским олигархам, подвергнутся санкциям США

Министерство юстиции США заявило, что банки, криптовалютные биржи и другие финансовые учреждения, которые обслуживают российских олигархов, находящихся под американскими санкциями, будут находиться под «прицелом».

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