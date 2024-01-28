Сенатор Пушков: США переводят конфликт на Украине в затяжную фазу

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что затягивание конфликта на Украине выгодно демократической администрации Соединенных Штатов и связано с предстоящими президентскими выборами в стране.
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