Захарова осудила решение Эквадора отправить старую технику России в США

Эквадор решил передать старую российскую технику Соединенным Штатам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение опрометчивым, принятым под мощным давлением извне, пишет РИА Новости.
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