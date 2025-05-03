Велопробег.

В торжественной и спортивной атмосфере отметили бобруйчане праздник Труда 1 мая. Накануне наиболее активная часть горожан во главе с руководством города проехало организованной велосипедной колонной от Вечного огня.
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