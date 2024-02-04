Белый дом: Байден против законопроекта республиканцев о помощи Израилю без Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину.
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