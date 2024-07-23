Мэр Зеленодольска встретился с командиром танка, освобождавшим поселок в ДНР

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев встретился с прибывшим в отпуск из зоны СВО полковником гвардии, командиром пятой отдельной гвардейской танковой бригады, уроженцем Зеленодольска Семеном Николаевым.
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