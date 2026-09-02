Учёные раскрыли, как меланома отключает естественную защиту кожи от опухолей

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, раскрыло механизм, с помощью которого меланома нейтрализует встроенную противоопухолевую защиту кожи — специализированные резидентные иммунные клетки, в норме патрулирующие ткань и распознающие трансформированные клетки.
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