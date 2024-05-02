Чистый четверг 2024: традиции, обряды и предсказания Елена ГалицкаяС приближением Чистого четверга, одного из важнейших дней в православном календаре, миллионы верующих по всей России готовятся к уникальным ритуалам и обрядам, которые пронизывают этот день таинственным смыслом и глубокой символикой.