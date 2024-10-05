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Депутат Госдумы требует реакции на оскорбления русских футболистов в Финляндии

Депутат Госдумы требует реакции на оскорбления русских футболистов в Финляндии

В Финляндии произошел скандал с оскорблениями русских футболистов Сергея Еременко и Сергея Лазарева. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал российское посольство вмешаться и отреагировать на инцидент, произошедший на матче в Турку.

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