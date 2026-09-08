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Царьград

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Профессор МГУ назвал уменьшение браков причиной низкой рождаемости

Профессор МГУ назвал уменьшение браков причиной низкой рождаемости

Профессор МГУ Александр Синельников сообщил, что снижение прочности браков является ключевой причиной сокращения рождаемости в России.

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