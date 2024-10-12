Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наташа Устинова
    Чего, зерновые мало кто покупает? Нужна реклама? Кто хочет тот пусть покупает то, что ему нравится. Я не никогда боль...Диетолог Соломати...
  • Юрий Зубрин
    "Львовская СВИНЬЯ " во всей красе!!!Облава на концерт...
  • Юрий Зубрин
    Ничем не брезгуют ,а вот ими стоит брезговать ....Инсайдер обличил ...

Саратовский вуз незаконно зачислил 600 иностранных студентов на платное обучение

Саратовский вуз незаконно зачислил 600 иностранных студентов на платное обучение

В Саратове в одном из вузов произошел скандал из-за незаконного зачисления студентов-иностранцев.Прокуратура Саратовской области сообщила, что возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями в государственном образовательном учреждении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх