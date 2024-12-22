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Психолог назвал способы справиться со стрессом на фоне финансовых проблем

Психолог назвал способы справиться со стрессом на фоне финансовых проблем

В предновогоднее время люди могут испытывать сложности в финансовом плане, поскольку впереди множество хлопот, к тому же надо еще оставить денежные средства на жизнь после праздников, рассказал клинический психолог, психотерапевт Марк Краснощеков.

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