«Интересно и сложно ехать быстро»: Оруджев — о трассе в Мадриде

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился впечатлениями от новой трассы в Мадриде, которая в 2026 году приняла первый в своей истории Гран При Испании.