Битва на левом берегу Днепра: Крынки отстреливаются, но вперед противник не лезет

Морпехи ВСУ, пытаясь расширить плацдарм, уткнулись в минные поля Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Даже американская военная разведка была вынуждена признать гибкость и адаптивность российской обороны.
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