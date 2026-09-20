Можно ли бесконечно спорить об одном и том же? Учёные нашли математический предел для разногласий

Спор о том, чья оценка вероятности события вернее, может длиться сколь угодно долго — но только до тех пор, пока участники не начнут обмениваться не выводами, а всей структурой взаимного знания.
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