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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погребняк о словах Березуцкого: «Непонятен шквал критики, не надо смешивать спорт и политику. Патриот может никуда не уезжать, но спортсмены должны расти»

Погребняк о словах Березуцкого: «Непонятен шквал критики, не надо смешивать спорт и политику. Патриот может никуда не уезжать, но спортсмены должны расти»

– Как относитесь к словам Карпина и Василия Березуцкого о том, что если у игроков есть возможность, то нужно уезжать? – Я думаю, что Березуцкий имел в виду, что надо уезжать только со спортивной точки зрения.

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