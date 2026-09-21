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Топливная тревога в ЕС: по словам депутата, шанс на подготовку к зиме безвозвратно потерян

Топливная тревога в ЕС: по словам депутата, шанс на подготовку к зиме безвозвратно потерян

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Парламентарий предупредил о рисках, с которыми Евросоюз может столкнуться зимой из‑за проблем с энергоносителями.

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