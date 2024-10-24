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Мощная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце

Мощная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце

Мощная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце. Об этом журналистам объяснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики, передает "Лента.

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