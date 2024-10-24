Мощная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце. Об этом журналистам объяснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики, передает "Лента.
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