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Испытание и анализ: как работает Азово-Черноморский филиал «Центр оценки качества зерна»

Испытание и анализ: как работает Азово-Черноморский филиал «Центр оценки качества зерна»

101 год исполнился системе государственного надзора за качеством зерна в России. Эту дату отмечает и Азово-Черноморский филиал «Центр оценки качества зерна», организация, благодаря которой мы потребляем безопасный и полезный хлеб.

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