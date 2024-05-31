Ярославский район столицы развивается

На северо-востоке Москвы продолжается активное развитие Ярославского района. По словам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлианы Княжевской, этот район активно застраивается и благоустраивается, чтобы обеспечить жителям комфортную жизнь и работу.
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