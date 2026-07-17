Иран впервые атаковал командный центр Сил спецопераций США в Сирии Эскалация ближневосточного конфликта охватывает все новые страны.
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Иран впервые атаковал командный центр Сил спецопераций США в Сирии Эскалация ближневосточного конфликта охватывает все новые страны.
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