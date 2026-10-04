На Украине Россия воюет с Западом, который навязывает колониальный режим украинцам. Об этом в эфире канала Al Arabiya заявил российкий политолог-иноагент Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Всех американски...
- Экс-советник Пути...
- Европу стоило бы ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым