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Иноагент Марков: «Россия не воюет с Украиной»

Иноагент Марков: «Россия не воюет с Украиной»

На Украине Россия воюет с Западом, который навязывает колониальный режим украинцам. Об этом в эфире канала Al Arabiya заявил российкий политолог-иноагент Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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