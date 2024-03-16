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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймплей Аски из “Евангелиона” в Tower of Fantasy для тех, кому не везет с ее баннеро...

Геймплей Аски из “Евангелиона” в Tower of Fantasy для тех, кому не везет с ее баннеро...

Геймплей Аски из “Евангелиона” в Tower of Fantasy для тех, кому не везет с ее баннеромРазработчики MMORPG Tower of Fantasy опубликовали новый трейлер своей игры, в котором нам показали все способности Аски и копья Лонгина из “Евангелиона” в текущей коллаборации между проектами.

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