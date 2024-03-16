Геймплей Аски из “Евангелиона” в Tower of Fantasy для тех, кому не везет с ее баннеро...

Геймплей Аски из “Евангелиона” в Tower of Fantasy для тех, кому не везет с ее баннеромРазработчики MMORPG Tower of Fantasy опубликовали новый трейлер своей игры, в котором нам показали все способности Аски и копья Лонгина из “Евангелиона” в текущей коллаборации между проектами.