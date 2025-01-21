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Царьград

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Рогов: Киев перестал отрицать и признал мощь ракеты ВС России «Орешник»

Рогов: Киев перестал отрицать и признал мощь ракеты ВС России «Орешник»

Украинское командование перестало не замечать мощь ракеты «Орешник».Власти Украины перестали отрицать и признали мощь новейшей ракеты ВС России «Орешник», сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

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Комментарии
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АЧ
Александр Чумак
Когда тебя, укро-клоун, по мозгам вот такой ракетой бьют, то ищи побыстрее себе и Израиле &quot;приют?!!&quot;👍😱😆👌☠️😈😎.
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19 час.

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