AMD рассказала, какой будет игровая производительность Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D Будущи...

AMD рассказала, какой будет игровая производительность Ryzen 9 9950X3D и 9900X3DБудущий флагманский процессор Ryzen 9 9950X3D предложит «сопоставимый» уровень игровой производительности с Ryzen 7 9800X3D, считающимся лучшим игровым игровым процессором на рынке.
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