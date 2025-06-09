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Гидрометцентр: в понедельник в Москве ожидается 30-градусная жара и грозы

Гидрометцентр: в понедельник в Москве ожидается 30-градусная жара и грозы

В понедельник, 9 июня, столичный регион ждет переменчивая погода. По данным сайта Гидрометцентра России, днем москвичей ожидает жара до +30 градусов, но при этом не исключены кратковременные дожди, грозы и даже местами град.

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