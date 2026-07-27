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Царьград

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Канал "Макс": движение по Крымскому мосту временно остановлено

Канал "Макс": движение по Крымскому мосту временно остановлено

Канал "Макс" сообщил, что движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановлено. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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