Канал "Макс": движение по Крымскому мосту временно остановлено

Канал "Макс" сообщил, что движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановлено. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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