Село Молочное: как популярный мем школьницы стал видеоигрой

Осторожно: большие пауки! фото: Midjourney / ParentsВ начале 2026 года в соцсетях TikTok, Likee и других появились ролики школьницы, посвященные мифическому селу Молочное, в которое можно приехать на трамвае и столкнуться с нашествием огромных пауков.