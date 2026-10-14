💡Большая Ялта сегодня частично останется без света С 11:00 до 17:00 из-за ремонтных работ электроэнергии не будет в Алупке, Ливадии и Форосе, сообщили в «Крымэнерго».
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