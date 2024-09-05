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Столичные художники по завершении экспедиции «Земля Надежды» приступили к подготовке выставки в Салехарде

Столичные художники по завершении экспедиции «Земля Надежды» приступили к подготовке выставки в Салехарде

Столичные художники, участвовавшие в творческой экспедиции «АРКТИКА. Пленэр 2024 на Земле Надежды», вернулись с богатым набором художественных работ, которые будут демонстрироваться на предстоящей выставке в Салехарде.

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