Столичные художники по завершении экспедиции «Земля Надежды» приступили к подготовке выставки в Салехарде

Столичные художники, участвовавшие в творческой экспедиции «АРКТИКА. Пленэр 2024 на Земле Надежды», вернулись с богатым набором художественных работ, которые будут демонстрироваться на предстоящей выставке в Салехарде.
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