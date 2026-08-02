Политика как он...
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Политика как она есть

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У крупнейшего вымирания в истории Земли обнаружили параллели с современным миром

У крупнейшего вымирания в истории Земли обнаружили параллели с современным миром

Исследователи из Стэнфордского университета (внесен Минюстом в перечень нежелательных в России организаций) под руководством Хосе Андреса Маркеса выяснили, что именно определило, какие морские виды выжили, а какие вымерли во время крупнейшего массового вымирания в истории Земли — пермско-триасового, произошедшего 252 миллиона лет назад.

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