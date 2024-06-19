Baza назвала причины задержания десятков студентов и преподавателей в МГМСУ

Причиной задержания правоохранителями преподавателей и студентов московского медико-стоматологического университета (МГМСУ) могло стать дело двухлетней давности по подозрению в мошенничестве, сообщил 19 июня Telegram-канал издания Baza.
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