Росатом рассказал, когда на Луне появится первая русская АЭС.Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв рассказал, когда на Луне появится первая наша АЭС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Новосибирской о...
- Глава отдела Росп...
- ЮГ "Неудобные" темы ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым