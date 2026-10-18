19 октября глава МИД России Сергей Лавров посетит Тегеран. Там он встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и обсудит двусторонние отношения и международные вопросы с Аббасом Аракчи, главой иранского МИД.
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