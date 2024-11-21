Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ну, а зачем вы до войны-то довели?

Ну, а зачем вы до войны-то довели?

Василий Вереск *** - Киевские студенты мёрзнут в институте! Это дети! Зима! Вы уничтожаете нашу энергетику, - звери вы, вот вы кто! - А давно они так мёрзнут? - С тех пор, как вы начали воевать.

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