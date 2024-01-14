"Мне трудно ходить и дышать, осталось немного": Пугачева призналась, что уже купила место на кладбище

вага карлито

Честно говоря я удивлен ибо у меня лично отношение ко всем этим певцам и плясунам нейтральное можно сказать равнодушное! Ибо на мой взгляд их творчество может быть затребовано в определенный момент в определенном состоянии! И тогда оно несет в себе смысл! К примеру наверное каждый отмечал про себя что иногда неожиданно музыка вызывает эмоциональный подъем или настроение соответствующее! Понимаю что там целая индустрия и следовательно разные направления и гротески! Они простые люди со своими болячками и тараканами и большинство не ожидает от них откровения какого то! Но факты которые проскакивают в инфо поле говорят иногда что Вы правы!))