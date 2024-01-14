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"Мне трудно ходить и дышать, осталось немного": Пугачева призналась, что уже купила место на кладбище

"Мне трудно ходить и дышать, осталось немного": Пугачева призналась, что уже купила место на кладбище

Интересная жизнь с Vera Star Фото: zdorovogotovim.ru Аллу Борисовну Пугачеву в нашей стране не критиковал только ленивый, и надо сказать небезосновательно.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Вага!А пугачиха при её изворотливости всегда была дурой и хабалкой с гигантским самомнением и внутренней неуверенностью, и за это мстила всем талантливым актёрам.
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Выговаривать грязь и гниль здоровье есть, а извинится перед народом,сил уже нет, хоть бы в церкви покаялась!
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6 час.
вага карлито
Честно говоря  я удивлен ибо у меня лично отношение ко всем этим певцам и плясунам нейтральное можно сказать  равнодушное! Ибо   на мой взгляд  их творчество  может быть затребовано в определенный момент   в определенном состоянии! И тогда оно несет в себе смысл! К примеру наверное каждый отмечал про себя  что иногда  неожиданно музыка вызывает эмоциональный подъем или настроение соответствующее! Понимаю что там целая индустрия и следовательно разные направления и гротески! Они   простые люди  со своими болячками и тараканами  и большинство  не ожидает от них откровения какого то! Но  факты которые  проскакивают  в инфо поле  говорят  иногда что Вы правы!))
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5 час.

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