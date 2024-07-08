Республиканец Комер предложил врачу Байдена явиться в Конгресс для показаний

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер предложил лечащему врачу президента Соединенных Штатов Кевину О’Коннору явиться в Конгресс для дачи показаний о практике освидетельствований главы государства Джо Байдена и предполагаемом участии в бизнес-операциях семейства американского лидера.