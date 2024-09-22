Зато у них там демократия, все улыбаются друг другу и спрашивают "Как дела?":

Совет директоров Volkswagen в Германии обсуждает сокращение до 30 тысяч сотрудников. Так, на главном заводе VW в Вольфсбурге из 70 тысяч работников 40 тысяч заняты административной работой, и совет директоров уже решил сократить расходы на администрацию на 20%.
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