Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зато у них там демократия, все улыбаются друг другу и спрашивают "Как дела?":

Зато у них там демократия, все улыбаются друг другу и спрашивают "Как дела?":

Совет директоров Volkswagen в Германии обсуждает сокращение до 30 тысяч сотрудников. Так, на главном заводе VW в Вольфсбурге из 70 тысяч работников 40 тысяч заняты административной работой, и совет директоров уже решил сократить расходы на администрацию на 20%.

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