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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о Батракове: «Почему мы так быстро отправляем наших игроков в Европу? Это желание пагубно. Я за то, чтобы он остался в «Локо». Уехать всегда успееет»

В 24 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ 19-летний Алексей Батраков забил 12 голов и отдал 7 результативных передач за «Локомотив».

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