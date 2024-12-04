Протестующие в Грузии атаковали полицию "базуками" из фейерверков

У организаторов грузинских беспорядков появилось новое оружие против спецназа. Вместе с коктейлями Молотова и камнями в силовиков полетели снаряды из устройства, которую на улицах Тбилиси назвали базука из фейерверков.
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