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Откорректировали ядерную доктрину в соответствии с вызовами

Откорректировали ядерную доктрину в соответствии с вызовами

Зная о том, что наша ядерная доктрина подразумевала, что Россия будет иметь дела с ядерными державами, наши противники решили, использовать Украину - "фирму-прокладку", которая ядерным статусом не обладает.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ядерная доктрина очень страшная...
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18 час.
САША ЛЕПАЕВ
не понимают  так быстрее дойдет.но всегда нужно бить первым. вторым остается мало шансов на ответ. если ударить по тем местам где базируются ракеты то ответ может и не последовать..
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15 час.
инквизитор
Сделаем Америку опять краснокожей.
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12 час.

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