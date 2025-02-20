Генштаб: ВС РФ контролируют около 75% ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Российские войска удерживают контроль над 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".
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