Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...

Энрике об игре Педри: «Даже Иньеста так не играл. Он опровергает логику»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике похвалил полузащитника Педри за игру на Евро-2020. «Вы обратили внимание на то, как 18-летний мальчишка по имени Педри играл против Италии? Нет, даже Андрес Иньеста такого не делал.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх