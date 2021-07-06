Энрике об игре Педри: «Даже Иньеста так не играл. Он опровергает логику»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике похвалил полузащитника Педри за игру на Евро-2020. «Вы обратили внимание на то, как 18-летний мальчишка по имени Педри играл против Италии? Нет, даже Андрес Иньеста такого не делал.
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