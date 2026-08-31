Центробанк России оценил влияние бюджетной политики до 2029 года

Центробанк России определил, что бюджетная политика останется ключевым фактором для экономики. Из-за отложенного до 2029 года перехода к нулевому дефициту потребуется более сдержанная денежно-кредитная политика для снижения инфляции.
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