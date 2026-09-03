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Царьград

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СК России: Мужчина убил 98-летнюю бабушку в Новосибирской области

СК России: Мужчина убил 98-летнюю бабушку в Новосибирской области

СК России задержал мужчину, обвиняемого в убийстве своей 98-летней бабушки в Новосибирской области. По версии следствия, 2 сентября 2026 года, вернувшись пьяным, он нанёс множество ножевых ударов.

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