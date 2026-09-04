Певица Mia Boyka намерена судиться с блогершей Фелисией Малец из-за задержки оплаты

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) собирается подать в суд на блогершу и ретростилистку Фелисию Малець после того, как та рассказала о задержке оплаты за создание парика для концерта артистки.
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