📃 Новые документы о событиях Крымской войны представили в Симферополе В Государственном комитете по делам архивов Крыма открыли выставку, посвящённую Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов.
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