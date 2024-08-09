БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рабочие лошадки Российского флота

Рабочие лошадки Российского флота

«Вы когда-нибудь видели тральщик в бою? Это же море огня!» Этот анекдот, который хорошо знает любой, кто служил на тральщиках, содержит намёк на деревянный корпус, которым данные корабли отличаются от своих собратьев.

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