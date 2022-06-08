В Мурманске в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники провели для молодежи правовой урок

Полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области присоединились ко Всероссийской акции МВД России «Каникулы с общественным советом».

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