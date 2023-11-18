Топ-10 психологов и коучей, чьи методы эффективно помогают людям в решении жизненных проблем

Эти специалисты вносят большой вклад в развитие науки и эволюцию человечества . Их работа с людьми , книги , публикации , лекции , теории , исследования и методики качественно меняют жизни людей и весь мир в целом .
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